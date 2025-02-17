Юрий Ильинов

Мюнхенская конференция стала кошмаром для Европы – председатель Хойсген Конференция по безопасности в Мюнхене стала настоящим кошмаром для Европы. Об этом заявил председатель фонда Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. По его словам, причиной этого являются заявления членов американской делегации. Америка при Трампе живёт на другой планете – посетовал Хойсген. Он добавил, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в своих публичных выступлениях, потому что боятся своего президента. Развивая свою мысль председатель Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что форум поставил Европу перед очень серьезными вызовами. Европа должна объединиться и продемонстрировать гораздо больше силы – резюмировал председатель форума. Напомним, в первый день Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ни Россия, и не Китай являются главными угрозами для безопасности Евросоюза, а отступление Европы от некоторых её самых фундаментальных ценностей. Меня поразило, что бывший европейский комиссар (при этом он употребил именно слово kommissar (как писали на Западе, говорят об СССР), а не используемый в ЕС вариант) недавно вышел в эфир и с радостью сообщил о том, что румынское правительство только что аннулировало целые выборы. Он предупредил, что, если дела пойдут не по плану, то же самое может произойти и в Германии. Эти заявления шокируют американские уши. На протяжении многих лет нам говорили, что всё, что мы финансируем и поддерживаем, делается во имя наших общих демократических ценностей – указал Вэнс. Это его высказывание откровенно разозлило многих европейских политиков, однако, президент США Дональд Трамп позитивно оценил заявление своего заместителя. По его словам, Джей Ди Вэнс произнес отличную речь.