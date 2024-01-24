CENTCOM отчиталось о поражении двух ракет хуситов при ударе по Йемену

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) поделилось в социальной сети X информацией о том, что Соединенные Штаты Америки вновь ударили по Йемену и ликвидировали две баллистические ракеты на территориях, находящихся под контролем хуситов.
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