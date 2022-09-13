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В Хабаровском крае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота рыбу лососевых видов

В Хабаровском крае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота рыбу лососевых видов

В рамках третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2022» сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю задержали 35-летнего жителя города Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в незаконном обороте биологических ресурсов.

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