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Тёплая встреча после Мюнхенской конференции: Экс-президента Грузии Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Тёплая встреча после Мюнхенской конференции: Экс-президента Грузии Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

В Тбилиси активисты встретили в аэропорту Саломе Зурабишвили. Экс-президент, которая так не хотела покидать пост президента страны, возвращалась из Мюнхена.

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Комментарии
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Амара Карпова
Старуха заслужила💯😂😂😂
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