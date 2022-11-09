Байден отдаст власть после ядерной войны: Трамп поднимет революцию 9 ноября

Нынешние промежуточные выборы в Конгресс США могут стать самыми нечестными в американской истории. По крайней мере две трети сторонников республиканской партии уже заранее не доверяют тому, что будет представлено Америке по итогам подсчёта голосов.
Нынешние промежуточные выборы в Конгресс США могут стать самыми нечестными в американской истории. По крайней мере две трети сторонников республиканской партии уже заранее не доверяют тому, что будет представлено Америке по итогам подсчёта голосов.
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