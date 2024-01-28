Лукашенко на встрече с Путиным придумал шутку о глобальном потеплении

Во время совместного с президентом России Владимиром Путиным открытия зимовочного комплекса в Антарктиде в формате видеоконференции, глава Беларуси Александр Лукашенко в шутку проявил интерес к тому, в каком климатическом периоде находится человечество и на какой стадии происходят эти изменения.