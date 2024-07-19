Такер Карлсон: Трамп после попытки покушения на него превратился в лидера нации

Журналист рассказал, что созвонился с экс-президентом После покушения на бывшего президента США Дональда Трампа изменилось все: мир, Америка и американцы, съезд республиканцев, однако сам политик при этом после случившегося стал лидером нации, заявил журналист Такер Карлсон.