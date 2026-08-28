Овчинский сообщил о строительстве дома по реновации в Зюзине

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в районе Зюзино (ЮЗАО) по программе реновации строят дом площадью более 17,5 тыс .