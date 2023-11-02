Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • kraft54
    а виновыты во многом мамочки,которые растят не мальчиков-смелых бойцов,а разманю,которым только и нужно подтирать соп...Южан стали выдвор...
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    Если это случится, города опустеют. Уж столица то точно уменьшится раза в два!Южан стали выдвор...

Число убитых в Газе детей – следствие демографической политикой ХАМАС

Число убитых в Газе детей – следствие демографической политикой ХАМАС

Всё просто – рожали бы меньше, и погибло бы меньше, надо было раньше задумываться о своей демографической политике по по поощрению рождаемости, считает журнал Economist «Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию.

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