Почему опасно для здоровья наглухо закрывать шторы в квартире

С наступлением холодов на внутренней стороне окон квартиры часто по утрам образуется конденсат. Такое может случиться в любое время года, но чаще повышенная влажность — особенность осенних и зимних месяцев.
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