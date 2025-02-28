Ученый Богачев высказался об опасности магнитной бури после выброса плазмы

Крупный выброс плазмы на Солнце, произошедший в начале недели, накануне достиг поверхности Земли. Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев объяснил, насколько сильно повлияла эта вспышка на геомагнитную активность Земли.
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