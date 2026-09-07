7 месяцев в ледяном сарае: кошка ждала хозяйку, а потом сделала то, чего никто не ожидал

Котофеня – Да она не пропадёт, кошка живучая, мышей наловит! – бросила Тамара Сергеевна соседке через забор, закидывая последнюю сумку в багажник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЭ Самый красивый
- Самый красивый
- Самый красивый
Тамара сволочь.Бросила кошечку Маруську одну на зиму, дескать, живучая. Спасибо Зинаиде и деду Василию, кормили её, сена и тряпок наносили к ней в сарай для тепла. А Маруська ждала свою подлую хозяйку верно и предано, родила даже котят. Но потом что-то дошло до неё после слов деда Василия. И она взяла осенью кошечку с котятками домой, в городскую квартиру, в тепло!!!!
а медведи и тигры?
Предают только люди.
Животные - никогда!