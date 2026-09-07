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7 месяцев в ледяном сарае: кошка ждала хозяйку, а потом сделала то, чего никто не ожидал

7 месяцев в ледяном сарае: кошка ждала хозяйку, а потом сделала то, чего никто не ожидал

Котофеня – Да она не пропадёт, кошка живучая, мышей наловит! – бросила Тамара Сергеевна соседке через забор, закидывая последнюю сумку в багажник.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Элеонора Коган
Элеонора Коганизменено

Тамара  сволочь.Бросила кошечку Маруську одну на зиму, дескать, живучая. Спасибо Зинаиде и деду Василию, кормили её, сена и тряпок наносили к ней в сарай для тепла. А Маруська ждала свою подлую хозяйку верно и предано, родила даже котят. Но потом что-то дошло до неё после слов деда Василия. И она взяла осенью кошечку с котятками домой, в городскую квартиру, в тепло!!!!