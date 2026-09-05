Убийца русского парня из Щёлково рвётся на фронт: Как 11 лет превращаются в свободу

Год назад подмосковное Щёлково содрогнулось от зверской расправы. Возле бара на 17-летнего Арсения Ерошевича набросилась толпа.
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Гос дума придумала закон о возможности замены тюремного срока контрактом с МО для участия в СВО для отмазывания самих себя и госчиновников от тюремных сроков. СЛАВА ДУМЕ и ЕР!
Прекрасно помним что таджики сделали на полигоне.
Только что б не в тылу отсиживаться и пуля при попытке перейти на сторону противника
Какая может отправка на СВО убийцы? Почему ему так мало лет присудили? Жизнь нормального русского человека оценили всего в 11 лет заключения для преступника-рецидивиста! Что за законы и что за суды?
законодателям в Государственной Думе пора принять поправку к УК РФ-никаких переводов для убийц русского населения на территории России- только места заключения от посадки до окончания срока-ни каких поблажек-только заключение в тюрьму и после отсидки -прямо из тюрьмы депортировать на историческую родину -без права на возвращение в течение всей жизни -их и их родственников до 4 колена включительно (но перед высолкой брать биологические данные генетического свойства-дабы можно было в дальнейшем перед въездом на территорию России сравнивать на вопрос родства)!
Всё дело в том, что есть тайна, о которой простые люди (не чиновники) не подозревают: перед системой нашей государственной власти стоит задача от глобалистов на уничтожение русского народа. Вот он уже перестал быть народом, но по-прежнему остаётся задача уничтожения всех русских, а неплохо бы и славян. По фактам нетрудно выстроить этот логический вывод.
Властям России безразличны стоны народа от мигрантского насилия во всех сферах жизни. Судьи на стороне пришлых правонарушителей. Коррупция сплошная система.
Проблема происходящего в России мигрантского беспредела усугубляется полным развалом за время правления Путина всей правоохранительной системы. Уже даже в интернете публикуются расценки сколько стоит уголовное дело закрыть, а сколько открыть, опера без взятки отказываются принимать заявления от потерпевших и продают диаспорам личные данные потерпевших чтобы замять дело. Стоимость оплаты услуг адвоката зависит не от его личных компетенций, а от его связей в полиции, насколько он знает кому и сколько надо занести по разным вопросам, поэтому самые процветающие адвокаты – это бывшие полицейские, которых ранее выгнали из органов за коррупцию. Даже начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией хранил в собственной квартире миллиарды взяток наличкой в мешках. Судьи давно уже с ума сходят от коррупционных денег и не стесняются приглашать на свои семейные мероприятия эстрадных звёзд первой величины типа Киркорова, или Баскова в качестве аниматоров. Конечно диаспоры и другие этнические ОПГ прекрасно себя чувствуют в этом коррупционном болоте и без проблем проплачивают свои вопросы судьям, обвинению и прокуратуре. Да и в полиции уже половина сотрудников мигранты – радикальные исламисты, которые купили за взятки российские паспорта, устроились в полицию и занимаются крышеванием этнического криминала. Самое страшное, что Путина это всё устраивает, поэтому он оставил на своём месте Колокольцева, которого в народе уже прозвали Володя 4% и который организовал весь этот коррупционный бизнес по распродаже российского гражданства. Да что тут говорить если сам, так называемый Гарант конституции и законности, без проблем нарушает любые законы, например, в нарушении всех процессуальных норм отдал русского 17-ти летнего мальчишку Никиту Журавеля на растерзание в Чечню, или дал указание строить самую большую в Европе мечеть в московском районе Косино наплевав на проведение обязательных по закону общественных слушаний! Да и вообще, за его правление в стране уничтожены практически все государственные институты, включая образование, здравоохранение и т.д., всем известно, что стобальники по ЕГЭ у нас жители кавказских республик, которые по-русски то с трудом говорят! В поликлиниках врачи мигранты радикальные исламисты, для которых клятва Гиппократа харам, понятно, как они будут лечить неверных, которых они ненавидят по этническому и религиозному признаку и которых коран призывает убивать!