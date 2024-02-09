Одиннадцать бомб Путина в интервью Такеру Карлсону: С кем мы будем делить Украину

Игорь Прийма

А смотрите, как эти пиндосовские размалёванные шавки от СМИ накинулись на Карлсона, как старательно изрыгают на него заказную блевотину и как в целом вся эта гавкающая круглые сутки свора БОИТСЯ ПРАВДЫ, боится, что их народ начнёт "о чём-то ином думать"... Да, обосрался "гегемон" по полной и весьма жидко.....😉