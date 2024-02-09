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Одиннадцать бомб Путина в интервью Такеру Карлсону: С кем мы будем делить Украину

Одиннадцать бомб Путина в интервью Такеру Карлсону: С кем мы будем делить Украину

Владимир Путин взорвал 11 смысловых бомб в кремлёвском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое началось и закончилось Украиной – историей и религией.

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Комментарии
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Игорь Прийма
А смотрите, как эти пиндосовские размалёванные шавки от СМИ накинулись на Карлсона, как старательно изрыгают на него заказную блевотину и как в целом вся эта гавкающая круглые сутки свора БОИТСЯ ПРАВДЫ, боится, что их народ начнёт &quot;о чём-то ином думать&quot;... Да, обосрался &quot;гегемон&quot; по полной и весьма жидко.....😉
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16 час.
Марина Козуб
Дай Бог,чтобы у Карлсона сложилось всё благополучно на его &quot;сверх - демократической&quot; Родине. Смелый журналист!
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12 час.
Диана Мальгинова
Ни с кем Украину делить не собираемся.
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8 час.

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