Владимир Путин взорвал 11 смысловых бомб в кремлёвском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое началось и закончилось Украиной – историей и религией.
Одиннадцать бомб Путина в интервью Такеру Карлсону: С кем мы будем делить Украину
Комментарии
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Игорь Прийма
А смотрите, как эти пиндосовские размалёванные шавки от СМИ накинулись на Карлсона, как старательно изрыгают на него заказную блевотину и как в целом вся эта гавкающая круглые сутки свора БОИТСЯ ПРАВДЫ, боится, что их народ начнёт "о чём-то ином думать"... Да, обосрался "гегемон" по полной и весьма жидко.....😉
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16 час.
Марина Козуб
Дай Бог,чтобы у Карлсона сложилось всё благополучно на его "сверх - демократической" Родине. Смелый журналист!
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12 час.
Диана Мальгинова
Ни с кем Украину делить не собираемся.
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8 час.
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