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Полковник СБУ Стариков заявил о неготовности Киева стать «щитом» НАТО

Полковник СБУ Стариков заявил о неготовности Киева стать «щитом» НАТО

Офицер также пояснил, что НАТО по большей части стоит называть политико-военным блоком. Это объясняется тем, что оборонный бюджет стран Альянса приходится на европейский театр военных действий и составляет 250 миллиардов долларов, отметил Стариков.

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