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Регионы России

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Украина рассматривает легализацию порноиндустрии для пополнения бюджета

Украина рассматривает легализацию порноиндустрии для пополнения бюджета

Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, предусматривающий легализацию порноиндустрии в стране.

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