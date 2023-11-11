Архитектура античного Боспора в 3D: в Керчи откроется новая выставка

В керченском Музее каменных древностей «Лапидарий» откроют экспозицию с применением 3D-технологий. Проект, не имеющий аналогов среди других музеев нашей страны, реализован в рамках гранта президента Российской Федерации.
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