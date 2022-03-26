Андрій Єрмак Андрій Єрмак: «Путинський режим веде війну проти України як війну релігійну» Через місяць після початку російського вторгнення керівник апарату президента України Андрій Єрмак відповів на запитання директора Євразійського Центру при Атлантичній Раді» Джона Гербста, екс-посла США в Україні Виступаючи 25 березня на майданчику «Атлантичної Ради», Андрій Єрмак висловив свою оцінку: «Якби Україна вчасно […] Сообщение Андрій Єрмак: «Путинський режим веде війну проти України як війну релігійну» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.