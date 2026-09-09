Партия "Новые люди" выдвинула почти 400 кандидатов на выборы в Госдуму

РЕН ТВ 12 шагов можно совершить до страны, в которой хочется жить – такие цели поставила перед собой партия "Новые люди".
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