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Партия "Новые люди" выдвинула почти 400 кандидатов на выборы в Госдуму

Партия "Новые люди" выдвинула почти 400 кандидатов на выборы в Госдуму

РЕН ТВ 12 шагов можно совершить до страны, в которой хочется жить – такие цели поставила перед собой партия "Новые люди".

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