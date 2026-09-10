Denver, advocacy groups sue to bar ICE agents at voting sites

The city of Denver and advocacy groups on Thursday filed a lawsuit to prevent the Trump administration from sending ICE agents to polling sites.
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