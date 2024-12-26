Красноярцу помогли получить миллион рублей от петербургского работодателя

Мужчину уволили без его ведома Приставы добились справедливости для 49-летнего жителя Красноярска, трудовые права которого нарушила петербургская компания, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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