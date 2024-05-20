Гендиректор «Лады» о Разине: «Рад триумфу нашего воспитанника. Рассматриваем вопрос, чтобы поднять под своды арены в Тольятти его свитер»

– После своей недавней победы в Кубке Гагарина во главе «Металлурга» уроженец Тольятти Андрей Разин рассказывал, как когда-то вел переговоры с родным клубом, но руководители без объяснения причин их свернули.
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