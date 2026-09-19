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Царьград

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В Новосибирске пьяный отчим избил 1,5-годовалую девочку и бросил её на пол

В Новосибирске пьяный отчим избил 1,5-годовалую девочку и бросил её на пол

Следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины 34 лет, подозреваемого в покушении на убийство полуторагодовалой дочери.

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