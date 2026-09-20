ЦИК опубликовала итоги выборов в Госдуму после обработки 40,66% протоколов

После подсчёта 40,66% протоколов на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» с 57,36% голосов. Согласно данным ЦИК России, после обработки 40,66% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,36% голосов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ ФСБ: бывший зампр...
- Врач Говтва преду...
- ВД Продажи поливитам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым