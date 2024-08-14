Депутат Колесник допустил обмен попавших в плен чеченцев

Россия приложит все усилия для освобождения чеченских и других российских бойцов, попавших в плен на Украине во время боевых действий в Курской области, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.
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