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13,4 дюйма, 4K, Core i7-1250U, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD и 12 часов без подзарядки. Ноутбук Dell XPS 13 поступил в продажу в Китае

13,4 дюйма, 4K, Core i7-1250U, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD и 12 часов без подзарядки. Ноутбук Dell XPS 13 поступил в продажу в Китае

Компания Dell официально выпустила ноутбук XPS 13, который имеет новый дизайн и оснащен процессорами Core U-серии 12-го поколения.

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