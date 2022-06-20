13,4 дюйма, 4K, Core i7-1250U, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD и 12 часов без подзарядки. Ноутбук Dell XPS 13 поступил в продажу в Китае

Компания Dell официально выпустила ноутбук XPS 13, который имеет новый дизайн и оснащен процессорами Core U-серии 12-го поколения.
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