В Татарстане может образоваться сильная гололедица на дорогах из-за погоды

В воскресенье, 12 января, в Татарстане днем не прогнозируют существенных осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в этот выходной день ожидается южный, юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду.
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