Штурмовики при захвате «опорника» взяли в плен четырех всушников

На Донецком направлении специальной операции штурмовые группы 57-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» во время захвата украинского опорного пункта взяли в плен четырех всушников, у которых закончились боеприпасы.
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