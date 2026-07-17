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Говорит Европа ⚡

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Александр Дубинский: Трёхнедельный иранский мир — лучшая прививка Кремлю от перемирия

Александр Дубинский: Трёхнедельный иранский мир — лучшая прививка Кремлю от перемирия

Как трёхнедельное перемирие в Иране окончательно убедило Кремль не повторять ошибок Запада? Какие идеологические ловушки мешают Москве объявить временное прекращение огня без политических уступок? Насколько реальным выглядит сценарий полного отказа США от поддержки Украины до выборов в Конгресс? И осталось ли у Киева окно для переговоров или поезд уже ушёл на фоне полугодового давления? Иранское [… Читать далее: https://govorit.

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