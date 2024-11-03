В Астрахани проходит молодежный форум межнационального согласия

Он продлится до 5 ноября. В день открытия форума участников, в числе которых представители национально-культурных обществ и специалистов со всех муниципальных образований Астраханской области, а также молодежь из Луганской Народной Республики, поприветствовали заместитель руководителя администрации губернатора Егор Угаров и руководитель регионального агентства по делам молодежи Виктор Нуртазин.