Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение по противороботной обороне кораблей в Арктике

Расчеты артиллерийских батарей АК-100, АК-630, крупнокалибирных пулемётов и стрелкового оружия успешно выполнили упражнения по ведению боя с безэкипажными катерами условного противника, а также беспилотными летательными аппаратами, поразив мишени с различных дистанций.