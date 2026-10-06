Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине более 440 000 человек прошли диспансеризацию и профосмотры

На Смоленщине более 440 000 человек прошли диспансеризацию и профосмотры

Работа по обследованию смолян ведётся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» Более 440 000 смолян прошли диспансеризацию и профосмотры в рамках нацпроекта «продолжительная и активная жизнь».

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