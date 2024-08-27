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Власти Суздаля поспорили с блогером Мэддисоном о причине популярности Дня огурца

Власти Суздаля поспорили с блогером Мэддисоном о причине популярности Дня огурца

В администрации Суздальского района Владимирской области прокомментировали RTVI слова блогера Ильи Давыдова, более известного как Мэддисон, о том, что популярность Суздаля как туристического города и проводимого там каждое лето Дня огурца – это его заслуга.

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