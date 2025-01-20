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О втором пришествии Трампа

Сегодня   Трамп  должен   таки стать во  второй  раз   президентом и  по  сему  случаю  выносим  в  отдельный  пост   отличный  комментарий  к  посту Трамп разрушает похабную повесточку, даже не успев заехать в офис Мои  комментарии -  курсив.

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