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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о том, что Соболев – лучший российский нападающий: «Один из лучших. Будет претендовать на «Золотую бутсу» и, может, на «Золотой мяч»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался про нападающего « Зенита » Александра Соболева .

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