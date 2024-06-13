НАФИ: большинство зумеров готовы начинать карьеру с самых низших должностей

Молодые россияне от 14 до 24 лет демонстрируют очень ответственное отношение к учебе и работе. 91% молодых людей готовы прикладывать много усилий ради достижения успеха, а 81% готовы начинать карьеру с самых низших непрестижных должностей.
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