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Царьград

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Грузовая "Газель" протаранила переход на Кутузовском: водитель спасся сам

Грузовая "Газель" протаранила переход на Кутузовском: водитель спасся сам

На Кутузовском проспекте в Москве грузовая "Газель" врезалась в подземный переход у метро "Парк победы".

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