В России отреагировали на обещание Трампа «гарантированно» завершить конфликт на Украине

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на обещание бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах.
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