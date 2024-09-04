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В России отреагировали на обещание Трампа «гарантированно» завершить конфликт на Украине

В России отреагировали на обещание Трампа «гарантированно» завершить конфликт на Украине

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на обещание бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах.

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