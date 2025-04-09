"Да ты с ума сошёл!": Лазарева* спросила русского подростка о Европе. Ответ оказался неожиданным

В каждрй стране свои нюансы,а в рекламе недостатки не показывют.Напримеп всем известная Бразилия,нам нравятся карнавалы,а премтупность на каждом углу.Но это не рекламируется,девушки только на картинках!

РУ

Раиса Утропова

Все украинки такие, она тоже. Теперь - то ей известности, как в России не хватает, это ее и мучает. Никто нигде и никогда ей не будут рады, как в России, но... поезд ушел. Родина одна.