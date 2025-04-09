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"Да ты с ума сошёл!": Лазарева* спросила русского подростка о Европе. Ответ оказался неожиданным

"Да ты с ума сошёл!": Лазарева* спросила русского подростка о Европе. Ответ оказался неожиданным

Татьяна Лазарева* оказалась в неловком положении, пытаясь пиарить Европу. Она спросила русского подростка, каково ему в Испании.

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Комментарии
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Eduard
В каждрй стране свои нюансы,а в рекламе недостатки не показывют.Напримеп всем известная Бразилия,нам нравятся карнавалы,а премтупность на каждом углу.Но это не рекламируется,девушки только на картинках!
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1 д.
Елена Шарапова
Алкашка
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20 час.
РУ
Раиса Утропова
Все украинки такие, она тоже. Теперь - то ей известности, как в России не хватает, это ее и мучает. Никто нигде и никогда ей не будут рады, как в России, но... поезд ушел. Родина одна.
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19 час.
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