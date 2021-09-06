«Дочь – человек нездоровый, но зять уговорил ее рискнуть всем и родить ребенка!» — горюет мать— …Я уже четвертый день реву и таблетки глотаю, как узнала новости! – вытирая платочком припухшие глаза, рассказывает пенсионерка Людмила Константиновна.
«Дочь – человек нездоровый, но зять уговорил ее рискнуть всем и родить ребенка!» — горюет мать— …Я уже четвертый день реву и таблетки глотаю, как узнала новости! – вытирая платочком припухшие глаза, рассказывает пенсионерка Людмила Константиновна.
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