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«Дочь – человек нездоровый, но зять уговорил ее рискнуть всем и родить ребенка!» — горюет мать

«Дочь – человек нездоровый, но зять уговорил ее рискнуть всем и родить ребенка!» — горюет мать

«Дочь – человек нездоровый, но зять уговорил ее рискнуть всем и родить ребенка!» — горюет мать— …Я уже четвертый день реву и таблетки глотаю, как узнала новости! – вытирая платочком припухшие глаза, рассказывает пенсионерка Людмила Константиновна.

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