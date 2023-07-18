Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

С 18 июля Сбер снижает минимальный первоначальный взнос по «Ипотеке на новостройку» с 15% до 10%. До такого же размера будет снижен первоначальный взнос при оформлении ипотеки на вторичное жилье или новостройку без подтверждения дохода и занятости.