«Таких высказываний забывать нельзя»: Дмитрий Медведев прокомментировал заявление «о новой блокаде Ленинграда»

Зампред Совета безопасности возмутился из-за высказывания Мирославы Немцовой Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев возмутился из-за заявления чешского сенатора Мирославы Немцовой, предложившей Ленинграду вновь пережить блокаду.
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