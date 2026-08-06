Приговор вынесли, но история не закончилась. Что теперь будет с Лерчек

Лерчек останется под ограничениями до вступления приговора в силу.Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, продолжит находиться под запретом определённых действий до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу.
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