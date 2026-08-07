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В Московской области пройдет Пушкинский театральный фестиваль

В Московской области пройдет Пушкинский театральный фестиваль

С 28 по 30 августа в городском парке Московской области состоится Пушкинский театральный фестиваль. Он пройдет уже в четвертый раз и будет посвящен 130-летию Летнего театра и 150-летию Союза театральных деятелей России.

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