В Московской области пройдет Пушкинский театральный фестиваль

С 28 по 30 августа в городском парке Московской области состоится Пушкинский театральный фестиваль. Он пройдет уже в четвертый раз и будет посвящен 130-летию Летнего театра и 150-летию Союза театральных деятелей России.
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