В Московской области задержана собственница административно-промышленного здания, в котором произошел пожар и погибли люди

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара во Фрязино (ч.3 ст.238 УК РФ) следователем ГСУ СК России по Московской области задержана собственница административно-промышленного здания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии