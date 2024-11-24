Археологи обнаружили остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня

Global Look Press/Fabian von Poser/imageBROKER.com Группа археологов из римского университета Ла Сапиенца в ходе раскопок под Храмом Гроба Господня в Иерусалиме нашли остатки древнеримского языческого святилища.
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