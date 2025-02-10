«Трамп считает, что либерализация торговли закончилась»

Академик, руководитель направления «Наука и инновации» ИМЭМО РАН Наталья Иванова — о логике Трампа, о том, почему он человек XIX века, и о возможных последствиях его действий Наталья Иванова: «Трамп хочет полностью изменить функционирование федерального правительства»читайте на monocle.