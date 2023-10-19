В столичной школе прошел открытый урок, посвященный Дню криминалистики

Следователи-криминалисты Следственного комитета России отмечают профессиональный праздник. Но даже в этот день они скромно предпочитают радовать других и прежде всего тех, в ком наша надежда и опора – наших детей.
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