Что известно о подозреваемом в покушении на Трампа

Как уже сообщалось, Федеральное бюро расследований идентифицировало 20-летнего Томаса Мэттью Крукса из Бетель Парка, штат Пенсильвания, в качестве подозреваемого в покушении на бывшего президента Дональда Трампа, которое произошло в минувшую субботу.
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