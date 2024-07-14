Что известно о подозреваемом в покушении на Трампа

Как уже сообщалось, Федеральное бюро расследований идентифицировало 20-летнего Томаса Мэттью Крукса из Бетель Парка, штат Пенсильвания, в качестве подозреваемого в покушении на бывшего президента Дональда Трампа, которое произошло в минувшую субботу.