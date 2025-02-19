Справедливая, добрая, энергичная, прекрасная женщина и мудрый руководитель! Глава администрации Ялты Янина Павленко отмечает сегодня День рождения Янина Петровна, под Вашим руководством Ялтинский регион преображается и развивается.
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